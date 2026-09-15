Koopstromenonderzoek Noord-Brabant van start

Vanaf september start het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek brengt het koopgedrag en de waardering van winkelgebieden in kaart. Alle gemeenten in de provincie, waaronder Moerdijk, doen mee.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Het onderzoek richt zich op het koopgedrag van inwoners en bezoekers, en hoe zij winkels, horeca en winkelgebieden waarderen. Ook inwoners van aangrenzende gebieden in Nederland en België worden betrokken.

De resultaten van het onderzoek moeten helpen om winkelgebieden en voorzieningen verder te verbeteren. Daarnaast maken de uitkomsten inzichtelijk hoe het koopgedrag in de provincie zich heeft ontwikkeld. Het laatste onderzoek vond plaats in 2021.

Willekeurig geselecteerde deelnemers

Inwoners van Moerdijk en andere gemeenten krijgen in september en oktober een uitnodiging om deel te nemen. De huishoudens zijn willekeurig gekozen en deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Ook mensen die geen uitnodiging ontvangen, kunnen meedoen via de website van Startvragenlijst.

Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. De privacy van deelnemers is volledig gewaarborgd. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de AVG-wetgeving en zijn niet te herleiden naar personen of adressen.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Koopstromen. Hier staat een korte animatie met uitleg over het onderzoek. Vragen kunnen worden gesteld via het e-mailadres van Koopstromen.