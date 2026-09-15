Ulicoten groener door project Brabant Behaagt

Frank Jansen en Betty Spruyt uit Ulicoten hebben hun terrein vergroend dankzij het project Brabant Behaagt. Met hulp van Brabants Landschap zijn er 600 haagplanten en tien knotwilgen aangelegd. Het doel is om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken.

Gevonden voor jou

Het project Brabant Behaagt helpt inwoners van Brabant om meer groen te creëren in het buitengebied. Samen met Brabants Landschap worden heggen, bomen en poelen aangelegd, wat goed is voor dieren én de leefomgeving. Deelnemers krijgen advies, gratis planten en ondersteuning bij het onderhoud.

Frank en Betty hoorden over het project via een tijdschrift van Brabants Landschap. Ze wilden graag meedoen, maar vonden het belangrijk om zelf beslissingen te kunnen nemen over het onderhoud. Bij Brabant Behaagt bleken hun wensen goed te passen, omdat het project veel vrijheid biedt.

Groenadvies aan huis

Na hun aanmelding kregen Frank en Betty bezoek van veldcoördinator Elvina van Koulil. Samen met haar maakten ze een plan voor de vergroening van hun terrein. Dit leidde tot een grote verandering: 600 haagplanten, waaronder meidoorn en wilde lijsterbes, en tien knotwilgen zijn aangeplant. Volgens Elvina was de samenwerking inspirerend, omdat ze ook veel leerde van de kennis van het stel.

Brabants Landschap blijft betrokken, ook na de aanplant. Zo kregen Frank en Betty tijdens een droge periode tips over het sproeien van hun nieuwe planten. Hoewel de beplanting nog maar vier maanden oud is, zien ze al positieve resultaten. Verschillende vogelsoorten, waaronder patrijzen, hebben hun terrein al ontdekt.

Frank en Betty zijn enthousiast over het project en de effecten ervan. Ze zien het als een verrijking van hun leefomgeving en merken dat het hen veel energie heeft gegeven. Het project Brabant Behaagt lijkt daarmee niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de deelnemers zelf.