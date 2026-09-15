Nieuwe jeugdgemeenteraad zoekt leden in Bergeijk

De jeugdgemeenteraad van Bergeijk gaat binnenkort van start. Groep 7 en 8 leerlingen uit de gemeente kunnen zich aanmelden om mee te denken over plannen voor kinderen in Bergeijk.

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De nieuwe jeugdgemeenteraad bestaat uit leerlingen uit groep 7 en groep 8 van basisscholen in Bergeijk. Ook kinderen die in de gemeente wonen, maar niet in Bergeijk naar school gaan, kunnen deelnemen. Een lidmaatschap duurt twee jaar.

De jeugdgemeenteraad biedt kinderen de kans om ideeën aan te dragen en mee te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun leeftijdsgenoten. Het is een manier om betrokken te zijn bij de gemeente en een verschil te maken voor de jeugd in Bergeijk.

Kinderen die willen meedoen aan de jeugdgemeenteraad kunnen zich aanmelden. Het is een initiatief dat gericht is op samenwerking en frisse ideeën, speciaal voor en door jonge inwoners van Bergeijk.