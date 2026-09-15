Stichting Leergeld helpt ouders met schoolspullen en activiteiten

Ouders in Veldhoven en De Kempen kunnen hulp krijgen van Stichting Leergeld. De organisatie biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld een laptop, fiets of zwemlessen. Ook sportspullen en een lidmaatschap bij een sportclub kunnen vergoed worden. Voorwaarde is dat een aanvraag eerst goedgekeurd moet zijn.

Gevonden voor jou

Stichting Leergeld richt zich op gezinnen met een beperkt inkomen in de regio Veldhoven en De Kempen. De steun is bedoeld om kinderen te laten meedoen aan school en sociale activiteiten, zonder dat financiële zorgen een belemmering vormen.

Via de website van Stichting Leergeld kunnen ouders nagaan of zij in aanmerking komen voor een bijdrage. Daar staat ook een knop om een aanvraag te starten. Het is belangrijk dat kinderen pas worden ingeschreven voor bijvoorbeeld zwemlessen of een sportclub nadat de aanvraag is goedgekeurd.

Aanvragen via de website

Het proces begint op www.leergeldveldhovendekempen.nl. Hier vinden ouders alle informatie over de regeling en hoe ze een aanvraag kunnen indienen. De hulp geldt voor spullen die nodig zijn om kinderen te laten deelnemen aan school- en vrijetijdsactiviteiten.

Vragen? Bel Stichting Leergeld

Ouders met vragen kunnen telefonisch contact opnemen met een vrijwilliger van Stichting Leergeld. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen één en vier uur ’s middags via telefoonnummer 06 - 2765 0302.

De stichting benadrukt dat het belangrijk is om eerst de aanvraag af te ronden en goedkeuring af te wachten, voordat verdere stappen worden gezet.