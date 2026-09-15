Ellen van den Bosch wint Gouden Oogappel

Ellen van den Bosch uit Oss heeft de Gouden Oogappel ontvangen. Deze onderscheiding is haar toegekend voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger in de Osse gemeenschap. Al meer dan 25 jaar zet Ellen zich in voor mens, natuur en maatschappelijke initiatieven. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van familie, vrienden en medevrijwilligers.

Gevonden voor jou

Ellen van den Bosch heeft zich door de jaren heen ingezet voor diverse projecten in Oss. Zo is ze betrokken bij het Hof van Oss, Weg met de Bende van Oss en de Schone Maas. Ook draagt ze bij aan Amnesty International, het verenigingsleven en verkiezingen binnen de gemeente. Haar enthousiasme en verbindende kracht zorgen ervoor dat ze mensen inspireert om zich ook in te zetten voor hun omgeving.

De Gouden Oogappel wordt jaarlijks uitgereikt aan inwoners die zich bijzonder inzetten voor de Osse gemeenschap. Dit jaar worden in totaal vier van deze onderscheidingen uitgereikt. Eerder ontving Harold Mazen uit Berghem de eerste Gouden Oogappel. Later dit jaar worden nog twee inwoners verrast met deze prijs.

Vrijwilligersbedankavond in december

Op 11 december worden alle vier de winnaars tijdens de Vrijwilligersbedankavond opnieuw in het zonnetje gezet. Tijdens deze bijeenkomst kiest de gemeente bovendien de Vrijwilliger van het Jaar 2026. Met de Gouden Oogappel wil Oss laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de gemeenschap.

De gemeente Oss benadrukt dat mensen zoals Ellen van den Bosch en Harold Mazen zorgen voor verbinding en groei van lokale initiatieven. Dankzij hun inzet blijft Oss een plek waar mensen naar elkaar omkijken en samen werken aan een sterke gemeenschap.