Harold Mazen wint Gouden Oogappel voor inzet Berghem

Harold Mazen uit Berghem heeft de Gouden Oogappel ontvangen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk in het dorp.

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Harold Mazen heeft zich op verschillende manieren ingezet voor Berghem en zijn inwoners. Hij was actief bij sportverenigingen, vervulde bestuursrollen en droeg bij aan diverse dorpsinitiatieven. Via de website mooiberghem.nl zorgt hij ervoor dat inwoners dagelijks op de hoogte blijven van lokaal nieuws en activiteiten.

Bovendien helpt Harold mensen die extra steun nodig hebben. Zo richtte hij een ontmoetingsgroep op voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Door zijn werk brengt hij mensen en organisaties samen, wat de betrokkenheid in het dorp versterkt.

Uitreiking met verrassing

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats op een speciale locatie in aanwezigheid van familie, vrienden en dorpsgenoten. Harold werd onverwacht vanuit een vergadering van de Dorpsraad meegenomen naar de locatie, waar een groep hem opwachtte om hem te bedanken. De waardering en persoonlijke woorden maakten het tot een emotioneel moment.

Wethouder Bekir Atman sprak tijdens de ceremonie zijn waardering uit. Volgens hem maken vrijwilligers zoals Harold het verschil door mensen samen te brengen, nieuwe initiatieven te starten en de gemeenschap te versterken.

Vrijwilliger van het Jaar

De Gouden Oogappel is een onderscheiding voor inwoners van de gemeente Oss die zich bijzonder inzetten. Dit jaar worden er vier uitgereikt. Later dit jaar kiest de selectiecommissie uit deze vier vrijwilligers de Vrijwilliger van het Jaar 2026. De bekendmaking vindt plaats tijdens de Vrijwilligersbedankavond op 11 december.