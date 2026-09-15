World Cleanup Day: Oss ruimt op

Op zondag 20 september is het World Cleanup Day. In Oss steken inwoners de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Vrijwilligers, jong en oud, zetten zich in voor een schone buurt en omgeving. Je kunt gratis opruimmaterialen lenen bij de gemeente.

Gevonden voor jou

World Cleanup Day brengt miljoenen mensen wereldwijd in actie tegen zwerfafval. Ook Oss doet mee. Bewoners kunnen met een afvalknijper en hesje aan de slag om straten, speeltuinen en andere plekken schoon te maken. Elke opgeruimde locatie draagt bij aan een schonere leefomgeving.

De gemeente Oss maakt het eenvoudig om mee te doen. Via de webpagina Zwerfafval kun je gratis opruimmaterialen lenen. Deze zijn op te halen bij de Ir. Diddewerf aan de Singel 1940-1945 nr. 300 in Oss, op werkdagen tussen acht uur ’s ochtends en vier uur ’s middags. Zwerfafval opruimen is niet beperkt tot deze ene dag, het kan het hele jaar door.

Vrijwilligers in actie

In Oss zijn al veel vrijwilligers actief met het opruimen van zwerfafval. Groepen zoals Ruwaard Schoon, Ussen Schoon, Schadewijk Schoon en Oss-Zuid Schoon zorgen voor schone wijken en brengen buurtbewoners samen. Ook kinderen zetten zich in via MikMakkers, waar ze afval opruimen en leuke activiteiten doen.

Buiten de stad zijn er ook initiatieven, zoals in Lith en op het water. Skòn Schip vaart regelmatig uit om afval in en langs de Maas op te ruimen. Alle vrijwilligers worden gewaardeerd voor hun inzet om Oss en omgeving schoon te houden.

Zelf een team starten

De World Cleanup Day biedt een mooie kans om zelf een opruimteam te starten in jouw buurt. De gemeente Oss ondersteunt nieuwe initiatieven met materialen en advies. Samen werken aan een schone buurt kan het hele jaar door.