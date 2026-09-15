Uitnodiging voor koopstromenonderzoek in Altena

Bij 5.600 huishoudens in Altena valt binnenkort een uitnodiging op de mat voor het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek geeft inzicht in winkelgedrag en de waardering van winkelgebieden. Resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van het winkelaanbod.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek richt zich op winkelbezoek, koopgedrag en de kwaliteit van winkelgebieden. Uitgenodigde huishoudens ontvangen een persoonlijke inlogcode om een vragenlijst in te vullen. In totaal krijgen 5.600 willekeurig gekozen adressen in de gemeente Altena de uitnodiging.

De vragenlijst biedt inwoners de mogelijkheid om hun ervaringen met winkelen en online aankopen te delen. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 6 november 2026.

Telefoon als alternatief

Inwoners die niet online mee kunnen doen, hebben de optie om telefonisch deel te nemen. Hiervoor kan gratis een afspraak worden gemaakt met onderzoeksbureau Ipsos I&O via telefoonnummer 0800 0191.

Ipsos I&O voert het onderzoek uit en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De antwoorden worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de websites koopstromen.nl en ipsos-publiek.nl.