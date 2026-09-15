Aziatische tijgermug ontdekt in Mierlo

In Mierlo zijn Aziatische tijgermuggen en larven gevonden. De NVWA voert een bestrijdingsactie uit om verspreiding te voorkomen.

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De Aziatische tijgermug is tussen 31 augustus en 8 september aangetroffen in Mierlo, in het gebied ten oosten van de Linde en ten zuiden van de Sanghorst. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is begonnen met maatregelen om de mug te bestrijden.

Ongeveer duizend huishoudens binnen een straal van 500 meter rond de vindplaatsen hebben een brief ontvangen. Medewerkers van de NVWA en een ingeschakelde bestrijder zullen mogelijk bij woningen langskomen om broedplaatsen van de tijgermug te verwijderen of behandelen.

Bestrijding en controle

De bestrijding richt zich op stilstaand water, waar de tijgermug haar eitjes legt. Mogelijke broedplaatsen worden opgespoord en behandeld met een middel tegen muggenlarven. Daarnaast worden in het gebied muggenvallen geplaatst om de aanwezigheid van de tijgermug te monitoren en het effect van de bestrijding te controleren.

De maatregelen blijven van kracht tot het einde van het muggenseizoen, naar verwachting eind oktober of begin november.

Kleine kans op ziekten

De tijgermug kan ziektes zoals dengue en chikungunya overdragen. De kans op ziekteverspreiding in Nederland is echter klein, omdat de mug eerst een besmet persoon moet steken en daarna het virus overdragen. Toch wordt de populatie actief bestreden om risico’s te beperken.

De tijgermug is kleiner dan de gewone steekmug en herkenbaar aan witte strepen op het lichaam en de poten. Denkt iemand een tijgermug te zien, dan kan deze worden gevangen en gemeld bij de NVWA.