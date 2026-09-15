Sport en bewegen voor iedereen in Zundert

De buurtsportcoaches in Zundert organiseren diverse activiteiten om inwoners in beweging te krijgen. Van stoelgym tot naschoolse sport en een wandelchallenge, er is voor jong en oud iets te doen. Het doel is om bewegen laagdrempelig en dichtbij huis aan te bieden.

Gevonden voor jou

In Zundert staan zes buurtsportcoaches klaar om inwoners te helpen bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Ze richten zich op verschillende doelgroepen, zoals senioren, kinderen en mensen met een beperking. Activiteiten worden georganiseerd op plekken dichtbij de inwoners, zodat meedoen makkelijker wordt.

De wekelijkse activiteiten variëren van stoelgym en zwemmen voor mensen met een beperking tot naschoolse sport en valpreventiecursussen. Er wordt steeds gekeken naar de behoeften van de inwoners en wat aansluit bij hun mogelijkheden. Het doel is om iedereen een kans te geven om actief bezig te zijn en anderen te ontmoeten.

Wandelchallenge start binnenkort

Een van de grotere evenementen is de Wandelchallenge Zundert, die op 23 september 2026 van start gaat. Inwoners kunnen tien weken lang elke woensdag wandelen over routes van 2, 3 of 5 kilometer. Deelnemers werken zo aan hun conditie, ontmoeten anderen en maken kennis met professionals uit het zorg- en welzijnsnetwerk. De wandelingen beginnen om tien uur ’s ochtends bij DJA Zundert.

Speciale activiteiten in oktober

In de herfstvakantie, op 20 oktober, wordt ‘Rijsbergen springt’ georganiseerd. Dit evenement biedt een gymzaal vol springkussens voor de jeugd, inclusief een prikkelarm uurtje. Daarnaast is er de Fietsbingo, waarbij deelnemers stickers kunnen verzamelen op hun bingokaart terwijl ze verschillende locaties in de gemeente bezoeken. Beide activiteiten zijn bedoeld om bewegen leuk en toegankelijk te maken.

De buurtsportcoaches zijn actief bezig om meer inwoners in beweging te krijgen. Ze luisteren naar de wensen van de inwoners en proberen hierop in te spelen. Ook zijn ze de komende tijd extra zichtbaar in Zundert dankzij een campagne waarin ze uitleggen wat ze doen en hoe ze kunnen helpen.

Wil je meer weten over activiteiten in Zundert? Kijk dan op www.zundertsportencultuur.nl.