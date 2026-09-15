Gezocht: dorpsondersteuner voor Biest-Houtakker

Biest-Houtakker zoekt een dorpsondersteuner die inwoners helpt actief en zelfstandig deel te nemen aan het dorpsleven. De functie richt zich op het verbinden van mensen en organisaties en het versterken van sociale netwerken.

Gevonden voor jou

Biest-Houtakker, een dorp in de gemeente Hilvarenbeek, staat bekend om zijn betrokken gemeenschap en actieve vrijwilligers. Om deze dynamiek te ondersteunen, wordt gezocht naar een dorpsondersteuner die als aanspreekpunt dient voor inwoners met vragen over welzijn, zorg en wonen.

De dorpsondersteuner heeft een verbindende rol en helpt inwoners bij het vinden van ondersteuning en het leggen van contacten met vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast signaleert deze persoon ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid en draagt hij of zij bij aan het versterken van sociale banden.

Flexibele opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd op zzp-basis. De dorpsondersteuner zal gemiddeld negen uur per week werken, flexibel in te delen. De eerste opdrachtperiode is zes maanden, met de intentie tot verlenging bij wederzijdse tevredenheid. De gemeente Hilvarenbeek betaalt de gewerkte uren via het Belangen Orgaan Biest-Houtakker, dat ook als klankbord fungeert.

Profiel

Gezocht wordt een professional die affiniteit heeft met een dorpsgemeenschap en kennis van het sociale domein. Zelfstandig werken, initiatief nemen en mensen verbinden zijn belangrijke eigenschappen. Daarnaast is het van belang dat de dorpsondersteuner toegankelijk en betrokken is.

De vacature benadrukt de rol van de dorpsondersteuner in het behoud van een actieve en zorgzame dorpsgemeenschap. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om meer informatie op te vragen bij het Belangen Orgaan Biest-Houtakker.