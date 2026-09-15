Pantserwagen Defensie botst met twee auto's op kruising in Helmond

Een pantserwagen van het leger en twee personenauto's zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Deurneseweg (N270) en de N279 in Helmond. De twee auto's raakten daarbij beschadigd. De pantserwagen liep nauwelijks schade op.

Het gaat om een Fennek, een licht verkennings- en bewakingsvoertuig van Defensie. De pantserwagen was samen met andere legervoertuigen onderweg naar Oirschot. Het is niet duidelijk of de voertuigen in colonne reden.

Een oudere vrouw wordt in een ambulance nagekeken. Het is nog niet duidelijk of zij naar het ziekenhuis moet.

Door het ongeluk is de oprit naar de N279 richting Asten afgesloten. De marechaussee en de politie doen onderzoek naar de oorzaak van de botsing. De brandweer kwam ook ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen.