Gebroeders Van de Kerkhof samen 150 jaar: 'Het zijn twee heerlijke mensen'

Ze zijn samen goed voor meer dan honderd interlands, wonnen landstitels, KNVB-bekers en Europa Cups én zijn tot op de dag van vandaag de enige tweeling die ooit in de finale van het WK stond. Vandaag vieren Willy en René van de Kerkhof dat ze samen 150 jaar oud zijn.

"Geweldig toch", glundert Willy. "En allebei gelukkig gezond dus wat wil je nog meer?" Mede dankzij hun wekelijkse podcast bij Omroep Brabant staan de mannen nog vaak in het middelpunt van de aandacht en op deze bijzondere dag zetten oude bekenden hen extra in de spotlights. FC Eindhoven-trainer en oud-ploeggenoot bij PSV Jan Poortvliet vindt het leuk de podcast te beluisteren. "Ze zijn kritisch maar ook humoristisch. Het is wel jammer dat ze niet zo vaak op de landelijke tv komen." Poortvliet noemt de broers fantastische voetballers én mensen. "Ik ken ze van binnen en van buiten. René was een geweldige dribbelaar, een plaaggeest voor zijn tegenstander en Willy was een loper eerste klas die ook met snelheid en techniek een man uit kon spelen. Het zijn twee heerlijke mensen. Vriendschap, gezelligheid, er staan voor mekaar."

Poortvliet kwam net als de gebroeders in 1973 naar PSV. Drie jaar eerder sprak PSV al eens met Willy en René. "Maar trainer Kurt Linder zei: die twee kunnen alleen maar hard lopen", weet Willy nog. "Dat vond-ie zonde van de twee keer 1500 gulden. Later heeft PSV anderhalf miljoen voor ons samen betaald." Vandaar dat de gebroeders hun profloopbaan noodgedwongen begonnen bij FC Twente. PSV en de broers sloten hun deal op, hoe toepasselijk, op een kerkhof in Kleve. "In het diepste geheim maar de foto stond wel in de krant."

Willy bij het behalen van de landstitel in 1978

Mister Ajax Sjaak Swart speelde in de Twente-jaren nog tegen de gebroeders. "Dat waren altijd mooie potten", herinnert Swart zich. "René stond ook wel eens aan de linkerkant en ik heb nog een keer als rechtsback tegen hem gespeeld. Het zijn twee geweldige jongens en ik heb altijd een leuke tijd met hen gehad." René is nog jaren naar Amsterdam gereden om ronddotjes met Sjaak te doen en ook Willy is dol op de mopperende Amsterdammer. "Sjaak is een geweldige vent, hij had zo een Brabander kunnen zijn, hahaha."

"Schop in mijn edele delen."

Nóg een illustere tegenstander van de mannen was AZ-icoon Hugo Hovenkamp. "Negentig minuten lang waren we tegenstanders maar daarna gaven we elkaar een hand en dan was alles vergeven en vergeten. Ik had met René de afspraak: wie het snelst in het spelershome was, kreeg een biertje van de ander." Ondanks de vriendschap, kon het er stevig aan toegaan. Zo ging René wel eens op zijn hand staan en kreeg hij ook eens een schop in zijn edele delen. "Dat was per ongeluk-expres", lacht Hovenkamp. "En ik dacht dat René het deed maar het was Willy." Ook PSV-fan Frits Bovers, voorzitter van PSV Fans United, weet nog goed dat vriendelijke Willy ook wel eens kon uitdelen tijdens wedstrijden. "Dan zongen wij altijd van: Kerkhof, Kerkhof, schop ze in mekaar." Iets waar Willy geen actieve herinneringen aan heeft. Ook René werd veelvuldig toegezongen. "Heya René, Heya René, Heya Heya Heya René. Het hoogtepunt was de Europa Cup finale tegen Bastia. Willy scoorde en René ging een balletje hooghouden. Dat vonden wij prachtig."

Willy en René bij Willy's afscheidswedstrijd in 1988

Toch is er één oud-collega die ook minder leuke herinneringen heeft. Hans van Breukelen mocht in 1980 als jonge keeper van FC Utrecht mee met Oranje en werd geregeld getreiterd door René. "Ik was een buitenbeentje want ik was onderwijzer en actief voor de vakbond. En René probeerde me uit. Hij was een vervelend zuigertje, hij had ook een Amsterdammer kunnen zijn." Maar later kwam het helemaal goed tussen Hans en René. "En ik heb er veel van geleerd dus misschien moet ik hem wel dankbaar zijn."

"Eigenlijk hadden we allemaal moeten stoppen in 1988."

Net als de andere prominenten, heeft Hans verder alleen maar lof voor de broers. Met Willy heeft hij een prima band. "We hebben samen dat fantastische jaar '87-'88 meegemaakt waarin Willy weer ouderwets de stofzuiger was tegen Galatasaray en Koeman verving tegen Real. Eigenlijk hadden we toen allemaal moeten stoppen net als Willy want dat was het hoogtepunt."

René tijdens de WK-finale van 1978

Samen met Willy ontvangt Van Breukelen rondom thuiswedstrijden van PSV gasten in de Legend Lounge. "Willy was altijd een geweldige collega en dat is hij nu dus nog." De broers horen alle loftuitingen die te horen zijn in een extra aflevering van de Willy en René Podcast dankbaar aan. Met een beetje ontroering in zijn stem zegt Willy: "Mooi te horen hoe er na tig jaren nog over ons gesproken wordt. Dan hebben we toch een goeie indruk achtergelaten.