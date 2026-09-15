Onderhoud openbare ruimte Loon op Zand milieuvriendelijker

De gemeente Loon op Zand werkt steeds milieuvriendelijker aan het onderhoud van de openbare ruimte. Groenaannemers zetten de afgelopen twee jaar flinke stappen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het doel is om in 2030 volledig emissieloos te werken.

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Om de klimaatimpact te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren, heeft de gemeente Loon op Zand haar duurzaamheidsdoelstellingen aangescherpt. Samen met de groenaannemers Weijtmans, Vebego en Van Wijlen zijn specifieke afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 tijdens onderhoudswerkzaamheden verder te verlagen.

De afgelopen twee jaar is er al veel veranderd. Groenaannemers in de gemeente maken steeds vaker gebruik van elektrisch gereedschap, zoals bladblazers en heggenscharen. Ook elektrische voertuigen, waaronder bussen, auto's, machines en vrachtwagens, worden steeds meer ingezet. Daarnaast zijn er nieuwe laadpunten geplaatst voor werkbussen en machines.

Op weg naar emissieloos onderhoud

De gemeente heeft het ambitieuze doel om in 2030 volledig emissieloos te werken. De komende jaren zullen er nog meer elektrische materialen, voertuigen en machines worden toegevoegd om dit te realiseren. Dit sluit aan bij de bredere klimaatdoelen van de gemeente Loon op Zand.

Met deze maatregelen wil de gemeente een gezondere leefomgeving creëren en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt daarmee niet alleen groener, maar ook steeds efficiënter.