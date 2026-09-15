Bomen in Sonse Bergen beoordeeld op veiligheid

In de bossen van de Sonse Bergen, ’t Harde Ven en ’t Zand zijn recent honderden bomen gecontroleerd op veiligheidsrisico’s. Bij dertig bomen is dringend ingrijpen nodig. In totaal worden 667 bomen gekapt en 717 gesnoeid om het gebied veilig te houden voor bezoekers.

Gevonden voor jou

De boomveiligheidscontrole is uitgevoerd langs wegen, wandelpaden en recreatieve voorzieningen. Bij dertig bomen is vastgesteld dat ze op korte termijn een risico vormen, waardoor deze met voorrang worden aangepakt. De overige kap- en snoeiwerkzaamheden worden gecombineerd met geplande bosdunningen of afzonderlijk uitgevoerd.

Tijdens de controle zijn bomen gemarkeerd om duidelijk te maken wat er met ze moet gebeuren. Een stip laag betekent dat de boom gesnoeid wordt, terwijl een stip hoog aangeeft dat de boom onderdeel is van reguliere dunning. Een kruis markeert een dode of verzwakte boom die uit veiligheidsoverwegingen wordt verwijderd, en een uitroepteken geeft aan dat er snel actie nodig is.

Problemen door boomuitval

Buiten de gecontroleerde zones is ook boomsterfte zichtbaar, zoals bij de Gentiaanlaan en het Oud Meer. Daar stierven eind vorig jaar 195 douglassparren af. Tijdens een publiekswandeling in Bosgebied West in augustus werden ook beuken, berken en lariksen getroffen door uitval.

De problemen met boomsterfte passen in een landelijke trend. Sinds 2018 hebben bossen te maken met droge jaren en extreme neerslag, waardoor bomen onvoldoende herstellen. Bosbeheerders in de regio werken aan veerkrachtigere bossen door meer variatie in boomsoorten en leeftijden toe te voegen.

Veiligheid en toekomst

De maatregelen uit deze controle richten zich voornamelijk op verspreid staande bomen, waardoor omliggende bomen en natuurlijke verjonging meer ruimte krijgen. Grootschalige bosverjonging is bij deze controle niet nodig. Via periodieke controles en regulier bosbeheer wordt de veiligheid en ontwikkeling van de bossen nauwgezet gevolgd.