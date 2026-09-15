Bergse Inclusieweek start op 5 oktober

Van 5 tot en met 11 oktober staat Bergen op Zoom in het teken van inclusie. De gemeente organiseert met partners de Bergse Inclusieweek, vol activiteiten gericht op gelijke kansen en verbinding.

Gevonden voor jou

De Bergse Inclusieweek benadrukt het belang van een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zichzelf kan zijn. Het evenement sluit aan bij landelijke initiatieven zoals de Week van de Toegankelijkheid, Diversity Day en Coming Out Day. Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die ontmoeting en bewustwording stimuleren.

Op diverse locaties in Bergen op Zoom zijn activiteiten gepland voor jong en oud. Het programma biedt onder andere sport, een filmavond, een zorgreis over toegankelijkheid, een culturele kookworkshop, een regenboogdienst en een cabaret-bingoshow. De week wordt officieel geopend met het hijsen van de vlag bij het Markiezenhof.

Samenwerking centraal

Met de Bergse Inclusieweek wil de gemeente inwoners, organisaties en maatschappelijke partners samenbrengen. Door ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten, wordt het begrip voor verschillende achtergronden vergroot. Het motto van de week is 'Samen maken we Bergen op Zoom voor iedereen'.

Meer informatie over de activiteiten en het programma is te vinden via de communicatiekanalen van de gemeente en deelnemende organisaties. Iedereen is welkom om mee te doen aan de Bergse Inclusieweek.