Deurne viert 100 jaar met open dag

De gemeente Deurne viert zaterdag haar 100-jarig bestaan met een open dag. Bezoekers zijn van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags welkom op Markt 1 om gratis kennis te maken met het werk van de gemeente en lokale activiteiten.

Gevonden voor jou

Tijdens de open dag krijgen bezoekers de kans om het college van burgemeester en wethouders te ontmoeten en een kijkje te nemen bij de gemeenteraad. Ook is er een escaperoom, georganiseerd door de kindergemeenteraad, en een historische expositie van de Heemkundekring over Deurne.

Naast informatie over gemeentelijke projecten en vacatures, worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er een modeshow van Free Fashion en draait DMG Radio de Deurnese Top 100. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Geschikt voor jong en oud

Het evenement biedt voor ieder wat wils. Of je nu meer wilt weten over de geschiedenis van Deurne, benieuwd bent naar het werk van de gemeente of gewoon zin hebt in een gezellige middag, er is genoeg te doen. De toegang is gratis.

De open dag vindt plaats op Markt 1 in Deurne en duurt van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het volledige programma is beschikbaar via de website van de gemeente Deurne.