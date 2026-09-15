Oproep in Dongen: meld een hoornaarsnest

De Aziatische hoornaar verhuist zijn nest naar hoge plekken, zoals in bomen. In Dongen wordt inwoners gevraagd om nesten van deze Geelpoothoornaar te melden. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en veiligheid in de omgeving.

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De Aziatische hoornaar, ook wel Geelpoothoornaar genoemd, verplaatst zijn nest in deze tijd van het jaar naar hogere plekken zoals boomtoppen. Hierdoor zijn de nesten moeilijker te vinden en te verwijderen. Inwoners van Dongen worden opgeroepen om nesten van deze wespensoort te melden. Dit kan via het online meldplatform Fixi, voorzien van een foto van het nest.

De melding wordt opgepakt door vrijwilligers van de bijenhoudersvereniging Ambrosius. Zij zorgen ervoor dat het nest veilig wordt verwijderd. Het opsporen en verwijderen van deze nesten helpt om de biodiversiteit in de omgeving te beschermen en draagt bij aan veilig wonen in Dongen.

Wiekpot inzetten

Om Geelpoothoornaars te lokken, kunnen inwoners een zogenaamde wiekpot maken. Dit is een glazen pot met een schroefdeksel waarin een reepje katoen of microvezeldoek als wiek wordt geplaatst. De pot wordt gevuld met een mix van één derde blond bier, één derde witte wijn en één derde suiker. Deze lokstof trekt de hoornaars aan, terwijl honingbijen worden geweerd door de alcohol. De pot moet op een zonnige plek in de tuin op ooghoogte worden neergezet.

Wie liever kant-en-klare lokstof wil gebruiken, kan deze via een e-mail aanvragen bij een contactpersoon. Ook kan een vlucht van wespen naar de wiekpot worden geobserveerd en gemeld. Een speciale zoekgroep gaat daarna op zoek naar het nest.

Door actief mee te helpen met het opsporen van nesten, kunnen inwoners van Dongen een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit en de veiligheid in de regio.