Schoonmaakactie in Gemert-Bakel tijdens World Cleanup Day

Op zondag 20 september organiseert Schoon Gemert Bakel een opruimactie in het kader van World Cleanup Day. Vrijwilligers starten om tien uur vanaf het gemeentehuis in Gemert en de kerk in Bakel. Daarna ruimen ze anderhalf uur zwerfafval op in hun eigen omgeving. Materialen worden verzorgd en deelnemers kunnen na afloop napraten met koffie of thee.

Gevonden voor jou

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar, waarbij miljoenen vrijwilligers in meer dan honderd landen zwerfafval opruimen. Schoon Gemert Bakel doet hier zondag 20 september aan mee en nodigt inwoners uit om samen aan de slag te gaan.

De opruimactie begint om tien uur ’s ochtends vanaf twee locaties: het gemeentehuis in Gemert en de kerk in Bakel. Vrijwilligers trekken daarna ongeveer anderhalf uur de wijk in om zwerfafval te verzamelen. Iedereen kan deelnemen, zowel jong als oud, en alle benodigde materialen worden beschikbaar gesteld.

Gezellig napraten

Na afloop van de actie is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. In Gemert gebeurt dit bij Den Engelenburcht, terwijl deelnemers in Bakel terecht kunnen bij Mooi Weer. De organisatie hoopt met deze actie niet alleen een verschil te maken voor de dorpen, maar ook bij te dragen aan een schonere planeet.

World Cleanup Day is een wereldwijd initiatief dat ieder jaar miljoenen mensen samenbrengt om bewustwording te creëren rondom zwerfafval. De actie in Gemert-Bakel maakt hier deel van uit en biedt inwoners de kans om hun leefomgeving een stukje schoner te maken.