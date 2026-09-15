Helmond-De Peel pakt taalachterstanden aan

De Week van Lezen en Schrijven eindigt vandaag, maar in Helmond-De Peel gaat de aandacht voor taalontwikkeling door. Later deze week ondertekenen wethouders een programma om verminderde basisvaardigheden aan te pakken, met speciale aandacht voor gezinnen.

Gevonden voor jou

De aanpak van verminderde basisvaardigheden richt zich op gezinnen, omdat de basis voor taal vaak thuis begint. Ouders spelen een grote rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Door samen te praten, voor te lezen en te zingen, kunnen kinderen een stevige basis opbouwen. Niet alle ouders weten echter hoe ze hun kinderen hierin kunnen ondersteunen.

Onderzoek laat zien dat laaggeletterdheid vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders die zelf weinig met taal zijn opgegroeid, hebben soms moeite om taal in het dagelijks leven een plek te geven. Met praktische tips en hulp kunnen zij leren om hun kinderen beter te begeleiden en wordt de kans op taalachterstand kleiner.

VoorleesExpress helpt gezinnen

Een succesvol voorbeeld is de VoorleesExpress. Vrijwilligers bezoeken twintig weken lang een gezin en werken samen aan taal en leesplezier. Zo hielp vrijwilliger Nelly een gezin in de regio. Aan het begin van het traject had het kind moeite om aandacht bij een boek te houden, maar door het wekelijkse voorlezen groeide de interesse in boeken. Uiteindelijk begon het kind zelf om voorlezen te vragen en zelfstandig te lezen.

Naast de kinderen worden ook de ouders betrokken. Samen leren zij hoe ze meer met taal bezig kunnen zijn in huis. Dit helpt niet alleen om het leesplezier te vergroten, maar ook om de algemene taalvaardigheid van het kind te verbeteren.

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waar kinderen risico lopen op een taalachterstand. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol door hen interactief en op een speelse manier te begeleiden.