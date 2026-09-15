Nieuwkomers leren fietsen in Gemert

In Gemert leren nieuwkomers stap voor stap fietsen en veilig deelnemen aan het verkeer. Het initiatief ‘Fiets Mee’ is vorige maand gestart bij de Gemertse Atletiek Club. Vrijwilligers en een beweegcoach begeleiden deelnemers tijdens de lessen. De eerste meters zijn inmiddels gemaakt.

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Het programma ‘Fiets Mee’ wordt georganiseerd door de Gemertse Atletiek Club (GAC) in samenwerking met verschillende organisaties. Het doel is om nieuwkomers te helpen met fietsen en verkeersvaardigheid, zodat zij zich makkelijker kunnen verplaatsen en beter kunnen integreren.

Voor veel mensen is fietsen een vanzelfsprekendheid, maar dat geldt niet voor iedereen. Nieuwkomers die niet of nauwelijks kunnen fietsen, krijgen via dit programma de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen. De lessen richten zich op het oefenen van fietsvaardigheid en het leren van verkeersregels.

Begeleiding door vrijwilligers

Vrijwilligers Theo van Gerven en Ton Verbruggen spelen een belangrijke rol bij het programma. Zij ondersteunen de deelnemers tijdens de lessen en begeleiden hen bij het oefenen. Daarnaast is er een beweegcoach die het traject in goede banen leidt. De coach helpt zowel bij de praktijklessen als bij het theorieonderdeel.

De persoonlijke aandacht en begeleiding zorgen ervoor dat deelnemers in hun eigen tempo vooruitgang kunnen boeken. Het programma biedt niet alleen praktische voordelen, maar versterkt ook het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de deelnemers.

Meer mobiliteit en zelfstandigheid

De komende weken werken de deelnemers verder aan hun fietsvaardigheid. Het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig en veilig kunnen fietsen. ‘Fiets Mee’ draagt bij aan meer mobiliteit, ontmoeting en zelfredzaamheid in de gemeente Gemert-Bakel.