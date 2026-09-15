Gemeente Veldhoven zoekt inwoners voor fotoshoot

Gemeente Veldhoven organiseert een fotoshoot en zoekt inwoners om mee te doen. De nieuwe foto's moeten de gemeente laten zien zoals die echt is, met herkenbare locaties en de bijzondere inwoners.

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De gemeente Veldhoven wil nieuwe foto's maken die het echte karakter van de gemeente weergeven. Hiervoor zijn ze op zoek naar inwoners die willen deelnemen aan een fotoshoot. Het doel is om zowel herkenbare plekken als de mensen die Veldhoven bijzonder maken in beeld te brengen.

Met de fotoshoot wil Veldhoven een authentiek beeld van de gemeente presenteren. Het gaat om foto's waarin inwoners te zien zijn op locaties die typerend zijn voor de omgeving. Zo kunnen inwoners een actieve rol spelen in het promoten van hun eigen woonplaats.

De gemeente benadrukt dat de foto's bedoeld zijn om Veldhoven op een persoonlijke en herkenbare manier te laten zien. Het project biedt een kans voor inwoners om hun verbondenheid met de gemeente op een bijzondere manier te laten zien.