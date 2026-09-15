Weekmarkt Oirschot tijdelijk verplaatst naar parkeerplaats

De weekmarkt in Oirschot wordt tijdens evenementen op de Markt tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats bij Joris Zorg. De eerste verplaatsing staat gepland voor dinsdag 29 september.

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De weekmarkt van Oirschot vindt normaal gesproken plaats op de Markt, maar wijkt enkele keren per jaar uit vanwege evenementen zoals de kermis, carnaval en het Winterparadijs. Voorheen werd de markt verplaatst naar de Sint Jorisstraat, wat daar regelmatig zorgde voor overlast.

Om die reden is besloten de markt voortaan tijdelijk onder te brengen op de parkeerplaats bij Joris Zorg, Leefdael II. Het achterste deel van deze parkeerplaats blijft bereikbaar via de Agnes van Cleefstraat.

Data verplaatste markten

De nieuwe locatie wordt voor het eerst gebruikt op dinsdag 29 september, tijdens de kermis in Oirschot. Ook tijdens het Winterparadijs, dat plaatsvindt op 15, 22 en 29 december, zal de markt hier staan. In 2027 wordt de markt twee dinsdagen tijdens de carnavalsperiode verplaatst.

De opbouw van de markt begint vanaf zes uur ’s ochtends. De kraampjes zijn open voor bezoekers van acht uur tot twaalf uur. Rond half twee ’s middags is de parkeerplaats weer vrij.