Subsidie voor bewegen en ontmoeten in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel kunnen inwoners subsidie aanvragen voor initiatieven die bewegen, ontmoeting en participatie in de buurt stimuleren.

Gevonden voor jou

De gemeente Gemert-Bakel biedt financiële ondersteuning voor ideeën die inwoners helpen om meer te bewegen, elkaar te ontmoeten en actief deel te nemen in hun omgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om sportactiviteiten voor kinderen, beweegroutes voor ouderen of ontmoetingsplekken in dorpen en buurten.

Ook speel- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte of activiteiten waarbij inwoners samenkomen, komen in aanmerking. Een voorbeeld hiervan is Kindcentrum Kleinerf in De Mortel. Zij vroegen subsidie aan voor een vogelnestschommel en organiseerden een sponsorloop om een deel van het bedrag zelf op te halen. Dankzij de subsidie kon de schommel worden geplaatst in de dorpsweide, waar de hele gemeenschap nu van profiteert.

Meedoen en bewegen stimuleren

Met deze subsidieregeling wil de gemeente bewoners aanmoedigen om hun leefomgeving actiever en sociaal aantrekkelijker te maken. Initiatieven kunnen variëren van sportieve projecten tot het creëren van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen.

Gemert-Bakel ziet dit als een kans om de betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten en inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Het voorbeeld van De Mortel laat zien hoe samenwerking en subsidie samen iets blijvends kunnen creëren voor de buurt.