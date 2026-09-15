Gebiedsvisie De Run bijna klaar, besluit in december

De gebiedsvisie voor De Run in Veldhoven is bijna afgerond. In december neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen voor wonen, werken en bereikbaarheid.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven werkt aan de toekomst van De Run, een gebied dat in 2040 ruimte moet bieden voor wonen, werken en voorzieningen. Ook de bereikbaarheid van het gebied speelt een belangrijke rol in de plannen. In de gebiedsvisie is uitgewerkt hoe deze doelen kunnen worden bereikt.

De visie geeft een beeld van de stappen die nodig zijn om het gebied klaar te maken voor de toekomst. De nadruk ligt op een goede balans tussen verschillende functies, zodat De Run aantrekkelijk wordt voor bewoners en bedrijven. Hierbij wordt rekening gehouden met groei en veranderende behoeften.

Besluit in december

De gebiedsvisie is bijna gereed en wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad. In december volgt een besluit over de definitieve plannen. Daarmee worden de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van het gebied.

Met de plannen wil Veldhoven inspelen op de groei van de gemeente en de regio. De visie moet ervoor zorgen dat De Run een plek wordt die klaar is voor de toekomst en aansluit bij de wensen van inwoners en ondernemers.