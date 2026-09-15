Subsidie voor isoleren in Gemert-Bakel

Huiseigenaren in Gemert-Bakel kunnen tot 2.151 euro subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. De regeling is bedoeld voor woningen met een lagere WOZ-waarde en energielabels D, E, F of G.

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De gemeente Gemert-Bakel wil inwoners helpen om hun woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. Huiseigenaren komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 2.151 euro als hun huis een WOZ-waarde heeft onder de 477.000 euro en voldoet aan bepaalde isolatievoorwaarden. Het energielabel van de woning moet D, E, F of G zijn, of er moeten nog twee bouwdelen geïsoleerd kunnen worden.

De subsidie geldt voor verschillende isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. Ook voor het vervangen van ramen, deuren en kozijnen is een vergoeding mogelijk. Daarnaast kun je voor CO2-gestuurde ventilatie of ventilatie met warmteterugwinning subsidie krijgen, mits dit als tweede maatregel wordt uitgevoerd.

Extra voordelen

Door je huis te isoleren gaat er minder warmte verloren, wat zorgt voor lagere energiekosten en een comfortabeler binnenklimaat. De subsidie van de gemeente kan vaak gecombineerd worden met een landelijke isolatieregeling, waardoor isoleren nog aantrekkelijker wordt.

Huiseigenaren kunnen vooraf advies inwinnen bij een energiecoach. Deze geeft onafhankelijk advies over energiebesparing en helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen. Voor wie zelf wil isoleren, is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de gebruikte materialen. Aanmelding vooraf via de gemeentelijke website is dan wel nodig.