Subsidie van 1.500 euro voor isolatie in Veldhoven

Wie zelf zijn huis isoleert in Veldhoven, kan tot 1.500 euro subsidie krijgen.

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De gemeente Veldhoven biedt een subsidie van maximaal 1.500 euro aan inwoners die hun woning zelf isoleren. Het gaat om werkzaamheden die na 1 januari 2023 zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Dit geldt specifiek voor het isoleren van vloeren, binnenmuren of het dak aan de binnenzijde.

Veel van deze klussen zijn geschikt om zelf te doen, zonder hulp van een professional. De gemeente wil met de regeling inwoners stimuleren om hun huizen energiezuiniger te maken. Zo hoopt Veldhoven een bijdrage te leveren aan het terugdringen van energieverbruik en het verhogen van wooncomfort.

Voorwaarden en aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten inwoners kunnen aantonen dat de werkzaamheden zelf zijn uitgevoerd. De regeling geldt alleen voor isolatieklussen die na de startdatum van 2023 zijn gedaan. Meer details over hoe de subsidie precies aangevraagd kan worden, zijn bij de gemeente beschikbaar.

Deze regeling is een initiatief van de gemeente Veldhoven en richt zich specifiek op bewoners binnen de gemeentegrenzen. Het idee is om energiebesparing toegankelijker te maken voor iedereen, ook voor mensen die liever zelf aan de slag gaan.