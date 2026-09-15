Koopstromenonderzoek gestart in gemeente Eersel

Vandaag is in Noord-Brabant het Koopstromenonderzoek 2026 gestart. Inwoners van Eersel en omliggende gebieden worden gevraagd naar hun koopgedrag om winkelgebieden te verbeteren.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek 2026 brengt in kaart waar en hoe inwoners en bezoekers boodschappen doen, winkelen en horeca bezoeken. Ook wordt onderzocht hoe verschillende winkelgebieden in Noord-Brabant worden gewaardeerd. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers om voorzieningen beter af te stemmen op de behoeften van consumenten.

Alle gemeenten in Noord-Brabant doen mee aan het onderzoek, net als inwoners van aangrenzende regio’s in Nederland en België. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Voor Eersel kunnen de uitkomsten bijdragen aan een gevarieerd aanbod in het dorpscentrum en een aantrekkelijke winkelomgeving.

Vragenlijst voor inwoners

In september en oktober krijgen willekeurig geselecteerde huishoudens in Eersel een uitnodiging om deel te nemen. De vragenlijst kan online worden ingevuld en kost ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen vanaf vandaag meedoen via de website van het onderzoek.

Om deelname te stimuleren, worden honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot onder de deelnemers. De privacy van alle deelnemers is volgens de AVG-wetgeving volledig gewaarborgd en antwoorden worden anoniem verwerkt.

Vervolg op onderzoek uit 2021

Het vorige Koopstromenonderzoek in Noord-Brabant vond plaats in 2021. Dit nieuwe onderzoek laat zien hoe het koopgedrag in de provincie zich sinds die tijd heeft ontwikkeld. De resultaten worden later dit jaar bekendgemaakt en gebruikt voor het versterken van winkelgebieden.