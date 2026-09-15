Prinsjesdagactie aan de pomp: 'Als Jetten niet verlaagt, doen wij het wel'

"Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het". Vissers Energy Group geeft op Prinsjesdag fikse kortingen op de brandstofprijzen. Bij elf van de zestig tankstations van het bedrijf krijg je 50 cent korting op een liter Euro95. Dat klinkt als veel, maar het is 50 cent korting op de adviesprijs. Aan de pomp bedraagt de korting ongeveer 20 cent per liter in vergelijking met tankstations in de buurt.

Hij is niet de enige die klaagt over de hoge brandstofprijzen. Pomp-eigenaar Gerbert Vissers hoort het dagelijks. "Voor de transportsector is het niet meer te doen."

Een Porsche-rijder heeft net voor 135 euro heeft getankt. Zijn besparing? Ongeveer twaalf euro. Op de vraag wat hij met het geld gaat doen, antwoord hij droogjes: “Ik denk sparen voor de volgende tankbeurt".

Signaal naar Den Haag

Het is natuurlijk reclame voor zijn nieuwe vestiging, maar Vissers hoopt met de actie ook een signaal af te geven naar Den Haag om iets te doen aan de hoge brandstofprijzen. "Die hoge pompprijs komt niet zomaar uit de hoge hoed van de pomphouder. De accijnzen en BTW van de overheid tikken flink door. Autorijden blijft voor ons allemaal een flinke kostenpost."

Vlug verdiend vandaag

Op Prinsjesdag stegen de brandstofprijzen met meer dan drie cent, waardoor de recordprijs van 2,724 van begin vorige week voor een liter Euro95 (nu 2,716 euro) weer dichtbij komt. De adviesprijs voor diesel steeg naar 2,755 euro.

Heel druk is het maandagochtend niet. Een enkeling heeft van de actie gehoord en komt gauw de gebruik maken van de eenmalige korting. "Mijn dochter appte me dus ik ben gelijk gekomen", zegt een man die voor bijna tachtig euro heeft getankt. Naar eigen schatting bespaart hij vijftien euro. "Ik heb het vlug verdiend vandaag."

Maar de meeste bezoekers zijn blij verrast als ze horen dat ze minder hoeven betalen. "Ik bespaar niks", zegt een motorrijder, opgetogen als hij hoort van de actie. "Het geld gaat toch wel op."