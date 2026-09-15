Patiënten krijgen griepprik maanden later: 'Begrijpen dat dat vervelend is'
Wie dit najaar een griepprik krijgt van de huisarts, moet daar waarschijnlijk tot december op wachten. Normaal krijgen patiënten de griepprik in oktober of november, maar door problemen bij internationale fabrikanten worden de vaccins later geleverd. Huisartsenpraktijken moeten halsoverkop hun prikrondes herorganiseren. Volgens huisarts en directeur Sylvana Hazenveld van Fonkelzorg is er voor patiënten geen reden tot paniek.
Directeur Sylvana Hazenveld van Fonkelzorg, met huisartsenpraktijken in onder andere Den Bosch, Oss en Eindhoven, baalde wel toen ze het nieuws hoorde: "We zijn al sinds april bezig met het organiseren van de prikrondes, dus het gaat ons veel extra tijd kosten."
Later prikken niet gevaarlijk
De griepprik is vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbare mensen, bij wie een griepinfectie ernstig kan verlopen. Normaal gesproken wordt de prik zo vroeg mogelijk gegeven. Dat de vaccinatie nu misschien pas in december komt, is volgens Hazenveld geen groot probleem.
Waarom is de griepprik in 2026 later?
Volgens de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) en het RIVM ontstond de vertraging nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde om voor het seizoen 2026/2027 drie virusstammen in het vaccin aan te passen. Daardoor zijn problemen ontstaan bij de productie en levering van de vaccins.
Maar, benadrukt de SNPG, het gaat om een logistiek probleem zonder gevolgen voor de veiligheid of effectiviteit van de griepprik. Voor patiënten betekent het alleen uitstel van de vaccinatie.
"Vroeger is beter, want de meeste mensen krijgen in de herfst en winter griep, maar wanneer de golf precies begint, verschilt per jaar. Het is dus altijd een beetje een gok." Meestal neemt het aantal griepgevallen vanaf december toe. "We verwachten dat ook met de vertraging iedereen half december zeker gevaccineerd is. De grootste piek van de griepgolf is meestal pas in januari." Ze benadrukt: "Je bent dus nog steeds op tijd en je laten vaccineren heeft nog steeds effect."
Agenda's omgooien en drukte aan de telefoon
Geen noodsituatie voor patiënten dus, maar voor huisartsenpraktijken is het wel vervelend. De huisartsenpraktijken van Fonkelzorg behoren normaal tot de eerste praktijken die hun patiënten de prik geven.
"Wij beginnen in maart al met de organisatie van de volgende griepvaccinaties", zegt Hazenveld. "Je kunt je dus voorstellen dat we er niet blij mee zijn dat de vaccins nu later komen." De vaccins worden bij Fonkelzorg waarschijnlijk eind november geleverd. "We moeten onze agenda's omgooien en patiënten op de hoogte brengen. Ik kan me voorstellen dat mensen ook meer vragen hebben dan normaal. Daar zullen onze doktersassistenten dus druk mee zijn."
Volgens Hazenveld is de vertraging wel op tijd doorgegeven aan de huisartsenpraktijken door de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). "Daardoor kunnen we op tijd beginnen met het omgooien van de planning."
Patiënten die een griepvaccinatie zouden krijgen, krijgen een brief thuis of een mail met meer informatie over wanneer ze de vaccinatie kunnen verwachten.