Patiënten krijgen griepprik maanden later: 'Begrijpen dat dat vervelend is'

Wie dit najaar een griepprik krijgt van de huisarts, moet daar waarschijnlijk tot december op wachten. Normaal krijgen patiënten de griepprik in oktober of november, maar door problemen bij internationale fabrikanten worden de vaccins later geleverd. Huisartsenpraktijken moeten halsoverkop hun prikrondes herorganiseren. Volgens huisarts en directeur Sylvana Hazenveld van Fonkelzorg is er voor patiënten geen reden tot paniek.

Directeur Sylvana Hazenveld van Fonkelzorg, met huisartsenpraktijken in onder andere Den Bosch, Oss en Eindhoven, baalde wel toen ze het nieuws hoorde: "We zijn al sinds april bezig met het organiseren van de prikrondes, dus het gaat ons veel extra tijd kosten." Later prikken niet gevaarlijk

De griepprik is vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbare mensen, bij wie een griepinfectie ernstig kan verlopen. Normaal gesproken wordt de prik zo vroeg mogelijk gegeven. Dat de vaccinatie nu misschien pas in december komt, is volgens Hazenveld geen groot probleem.

Waarom is de griepprik in 2026 later? Volgens de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) en het RIVM ontstond de vertraging nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde om voor het seizoen 2026/2027 drie virusstammen in het vaccin aan te passen. Daardoor zijn problemen ontstaan bij de productie en levering van de vaccins. Maar, benadrukt de SNPG, het gaat om een logistiek probleem zonder gevolgen voor de veiligheid of effectiviteit van de griepprik. Voor patiënten betekent het alleen uitstel van de vaccinatie.