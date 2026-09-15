Boerenlunch in Laarbeek: aandacht voor criminaliteit in buitengebied

In Laarbeek wordt van 14 september tot en met 14 oktober de Maand van de Veiligheid georganiseerd. Onderdeel hiervan is de Boerenlunch, waar veiligheid in het buitengebied centraal staat. Criminelen maken hier gebruik van anonimiteit en leegstand. Tijdens de lunch worden signalen besproken en verbindingen gelegd.

Gevonden voor jou

Het buitengebied van Laarbeek is kwetsbaar voor criminaliteit. Dit komt onder andere door de anonimiteit, leegstaande stallen en de kwetsbare positie van boeren en tuinders. In de Maand van de Veiligheid wordt hier extra aandacht aan besteed.

Een belangrijk onderdeel is de Boerenlunch, die plaatsvindt op donderdag 24 september bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve in Mariahout. Tijdens deze bijeenkomst gaan boeren, ondernemers en veiligheidspartners met elkaar in gesprek over hoe ze samen de weerbaarheid in het buitengebied kunnen vergroten.

Programma

De Boerenlunch begint om half twaalf ’s ochtends met een inloop en een boerenlunch. Hierna volgen een welkomstwoord van burgemeester Lianne van der Aa en Heiko van Berlo, voorzitter van ZLTO Laarbeek. Vervolgens spreken experts van Platform Veilig Ondernemen en ZLTO over het versterken van de veiligheid in het buitengebied.

Na dit programmaonderdeel is er een kennismaking met wijkagenten, boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de terrein conciërge. Zij delen hun ervaringen en bespreken signalen die zij en ondernemers in de praktijk tegenkomen. De lunch wordt afgesloten met een gelegenheid voor onderlinge gesprekken.

De Maand van de Veiligheid in Laarbeek, georganiseerd samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Brabant en ZLTO, loopt tot en met 14 oktober. Het doel is om bewustwording te creëren en samenwerking te versterken.