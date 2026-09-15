Brand in leegstaande stal in Lierop, asbest verspreiding beperkt

Zondagavond is een brand uitgebroken in een leegstaande stal aan de Herselsweg in Lierop. Het dak van de stal bevatte asbest, maar onderzoek wijst uit dat de verspreiding van asbestdeeltjes beperkt bleef tot het terrein rond de stal.

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De brand ontstond in een voormalige varkensstal die al langere tijd niet meer werd gebruikt. Bij het incident waren geen mensen of dieren betrokken. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

In het dak van de stal was asbest verwerkt. Asbestdeeltjes kunnen vrijkomen bij brand, waardoor de brandweer extra maatregelen heeft genomen om verspreiding te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat de asbestverspreiding beperkt is gebleven tot het terrein direct rondom de stal.

Maatregelen rond het gebied

Uit voorzorg is een extra zone van 15 meter rond de brandlocatie gemarkeerd als mogelijk besmet gebied. Omwonenden wordt dringend verzocht dit gebied niet te betreden en geen verontreinigd materiaal zelf aan te raken of op te ruimen.

De vrijgekomen asbestdeeltjes en ander verontreinigd materiaal worden zo snel mogelijk opgeruimd door gespecialiseerde bedrijven. Totdat deze werkzaamheden zijn afgerond, blijven de afzettingen en maatregelen van kracht.

Geen gezondheidsrisico buiten het terrein

Volgens het uitgevoerde onderzoek zijn er buiten het afgezette gebied geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Het blijft echter belangrijk om de afzettingen te respecteren en mogelijk besmet materiaal niet aan te raken.

De gemeente Someren heeft omwonenden geïnformeerd over de situatie. Heb je vragen of zorgen over de brand en de gevolgen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente.