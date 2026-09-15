Bevrijdingsviering Son en Breugel bij monument De Parachutist

Op donderdag 17 september 2026 wordt in Son en Breugel de bevrijding van 82 jaar geleden gevierd met een ceremonie bij het monument De Parachutist aan de Europalaan.

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De bevrijdingsviering begint donderdagavond om zeven uur bij het monument De Parachutist, gelegen bij de vijver aan de Europalaan. Voorafgaand aan de ceremonie zijn daar voertuigen te zien van de deelnemers van Camp Liberty. Deze voertuigen staan opgesteld op de Europalaan.

Tijdens de ceremonie klinken het signaal Taptoe en wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de bevrijders. Daarna worden bloemen gelegd bij het monument om hen te bedanken. Muziekvereniging De Bloaskaken zorgt voor de muzikale omlijsting van de plechtigheid.

Verkeer deels afgesloten

Bezoekers van de ceremonie moeten rekening houden met verkeershinder. Een deel van de Europalaan zal tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Dit kan voor overlast zorgen.

De ceremonie wordt ook live uitgezonden via Sonenbreugelverbindt. De gemeente hangt op diverse locaties de vlag uit en roept inwoners op hetzelfde te doen. Daarnaast kunnen bezoekers een losse bloem meenemen voor de bloemenhulde bij het monument.