Koopstromenonderzoek Noord-Brabant van start

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 is gestart. In september en oktober worden inwoners gevraagd naar hun koopgedrag en tevredenheid over winkelgebieden. Ook de gemeente Asten doet mee.

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In Noord-Brabant is het Koopstromenonderzoek 2026 van start gegaan. Het onderzoek richt zich op het koopgedrag van inwoners en hun mening over de binnensteden en dorpscentra. De resultaten moeten bijdragen aan een aantrekkelijker aanbod van winkels en horeca.

De gemeente Asten werkt samen met andere Brabantse gemeenten aan het onderzoek. Bureaus Ipsos I&O en Movares voeren het onderzoek uit. Veel huishoudens ontvangen in september en oktober een uitnodiging om deel te nemen.

Vragenlijst online beschikbaar

Wie geen uitnodiging krijgt, kan vanaf vandaag zelf de vragenlijst invullen via de website van het onderzoek. Alle deelnemers maken kans op één van de honderd cadeaukaarten ter waarde van 25 euro.

Het onderzoek is belangrijk voor het maken van toekomstplannen voor winkelgebieden in de regio. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Koopstromen. Daar staat ook een filmpje dat het onderzoek uitlegt.