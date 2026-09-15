Deurne start onderzoek naar koopgedrag

De gemeente Deurne onderzoekt het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het onderzoek brengt in kaart waar en hoe mensen winkelen, boodschappen doen en horeca bezoeken. Huishoudens in de regio krijgen een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten moeten helpen bij het verbeteren van winkelgebieden en dorpscentra.

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Vanaf half september voert de gemeente Deurne een onderzoek uit naar het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het onderzoek is onderdeel van een samenwerking tussen gemeenten in Noord-Brabant. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van winkelgebieden en horeca, zodat er betere keuzes gemaakt kunnen worden voor de toekomst.

Een aantal willekeurig geselecteerde huishoudens in Deurne ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Daarnaast kunnen ook mensen zonder uitnodiging meedoen via een online vragenlijst, die beschikbaar is tot en met zondag 8 november.

Resultaten voor betere keuzes

De verzamelde gegevens laten zien hoe het koopgedrag zich heeft ontwikkeld sinds het vorige onderzoek in 2021. Gemeenten en ondernemers krijgen dankzij de resultaten meer inzicht in de waardering van winkelgebieden. Zo kan het aanbod van winkels en horeca beter afgestemd worden op de wensen van de bezoekers.

De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de regels van de privacywetgeving. De gegevens zijn niet te herleiden naar personen of adressen en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Koopstromen Zuid-Nederland.