Info-avond voor aanstaande ouders in Deurne

Op woensdag 23 september organiseert Zorg in Deurne een info-avond voor aanstaande ouders in het Gerardushuis. Van zeven tot negen uur ’s avonds krijgen bezoekers praktische tips over zwangerschap, kraamtijd en opvoeding.

Gevonden voor jou

De avond begint om zeven uur met een ontvangst en inloop. Vervolgens komen sprekers van de Verloskundigen Praktijk Deurne en het consultatiebureau aan het woord. Zij geven informatie over wat je kunt verwachten tijdens de kraamtijd en hoe je je voorbereidt op het ouderschap.

Na de presentaties is er vanaf half negen een infomarkt. Hier kunnen bezoekers kennismaken met verschillende organisaties, zoals kraamzorg, kinderfysiotherapie en het consultatiebureau. Ook onderwerpen als babymassage en het Powermama-programma komen aan bod.

Goodie bag en meer

De avond heeft niet alleen een informatief doel, maar is ook gezellig opgezet. Bezoekers krijgen een drankje en gaan naar huis met een goodie bag. Daarin zitten handige folders, verzorgingsproducten en een tegoedbon.

De bijeenkomst vindt plaats in het Gerardushuis aan de Parkstraat in Deurne. Aanmelden kan tot en met 23 september. Zorg in Deurne heet iedereen welkom, of je nu alleen komt, met je partner of iemand anders.