Brainportregio onderzoekt nieuwe buslijnen rond Eindhoven

De provincie onderzoekt samen met gemeenten in de Brainportregio nieuwe busroutes aan de westkant van Eindhoven. Op 22 en 24 september worden er bijeenkomsten gehouden om inwoners te betrekken bij de plannen.

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De Brainportregio, waaronder Best, Oirschot, Eindhoven en Veldhoven, groeit snel. Om het openbaar vervoer te verbeteren, bekijken de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Eindhoven samen de mogelijkheden voor nieuwe regionale en stedelijke buslijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op de westkant van Eindhoven.

Op 22 september is er een inloopbijeenkomst in Buurthuis Kadans in Best. Deze vindt plaats van zes tot acht uur ’s avonds. Twee dagen later, op 24 september, is er een digitale bijeenkomst via Microsoft Teams. Deze start om zeven uur en duurt tot acht uur. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over kansrijke busroutes en hoe deze zijn gekozen. Er is ook ruimte om reacties te geven.

Digitale bijeenkomst

De online bijeenkomst bevat een presentatie over de voortgang van het project. Daarna kunnen deelnemers vragen stellen. Om mee te doen, moeten geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Na registratie ontvangen zij een link om toegang te krijgen tot de digitale bijeenkomst.

Het onderzoek naar de Brainportlijnen is onderdeel van een bredere verkenning naar de bereikbaarheid in de regio. De betrokken partijen willen met dit project inspelen op de groei van de regio en de toenemende mobiliteitsvraag.