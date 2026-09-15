AZC Nuenen opent deuren op Burendag

Het AZC in Nuenen opent op zaterdag 26 september de deuren voor Burendag. Van één tot vier uur ’s middags kunnen inwoners een kijkje nemen op de opvanglocatie aan de Pastoorsmast.

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Burendag draait om ontmoeten en verbinden. Het AZC in Nuenen doet dit jaar mee door een open dag te organiseren. Bezoekers krijgen de kans om meer te leren over het dagelijks leven binnen de opvang.

Tijdens het evenement kunnen inwoners de locatie bekijken, medewerkers spreken en meer horen over hoe het AZC werkt. Het is een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over het reilen en zeilen binnen de opvang.

De open dag vindt plaats van één tot vier uur ’s middags. De deuren van het AZC aan de Pastoorsmast staan open voor alle geïnteresseerden.