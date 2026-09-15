Koopstromenonderzoek Noord-Brabant gestart

In Noord-Brabant is het Koopstromenonderzoek 2026 van start gegaan. Het onderzoek brengt in kaart waar inwoners en bezoekers winkelen, boodschappen doen en horeca bezoeken. Ook wordt onderzocht hoe zij de winkelgebieden waarderen. Alle Brabantse gemeenten, waaronder Steenbergen, nemen deel.

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Het Koopstromenonderzoek 2026 helpt gemeenten en ondernemers om winkelgebieden en voorzieningen te verbeteren. De resultaten laten zien hoe het koopgedrag in Noord-Brabant zich heeft ontwikkeld sinds het vorige onderzoek in 2021. Ook inwoners van aangrenzende regio's in Nederland en België worden hierbij betrokken.

De uitvoering van het onderzoek ligt bij onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares. Inwoners van onder andere Steenbergen ontvangen in september en oktober een uitnodiging om deel te nemen. Huishoudens worden willekeurig geselecteerd en gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer vijftien minuten.

Privacy en deelname

De privacy van deelnemers is volledig gewaarborgd. Antwoorden worden anoniem verwerkt volgens de wetgeving rondom gegevensbescherming (AVG). De resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele personen of adressen.

Inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen alsnog meedoen via een online vragenlijst. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Het onderzoek richt zich op het koopgedrag en de waardering van winkelgebieden. De uitkomsten bieden waardevolle informatie voor het versterken van de voorzieningen in Noord-Brabant.