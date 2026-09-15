Veldhoven onderzoekt winkelgedrag inwoners

De gemeente Veldhoven doet mee aan het Koopstromenonderzoek Zuid-Nederland 2026 om inzicht te krijgen in het winkelgedrag van inwoners.

Gevonden voor jou

Met het Koopstromenonderzoek wordt onderzocht waar inwoners hun boodschappen doen, of ze kleding online kopen of in de winkel, en hoe tevreden ze zijn over het winkelaanbod. Het doel is om waardevolle informatie te verzamelen die helpt bij het verbeteren van winkelgebieden en dorpscentra.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om winkelgebieden toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken. Naast Veldhoven doen ook andere gemeenten in Zuid-Nederland mee, zodat een breed beeld ontstaat van het winkel- en bezoekgedrag in de regio.

Belang voor de regio

Het onderzoek richt zich niet alleen op de lokale winkelgebieden, maar kijkt ook naar trends in online winkelen en regionale verschillen. Dit biedt gemeenten de kans om beter in te spelen op de behoeften van hun inwoners en bezoekers.

Het Koopstromenonderzoek Zuid-Nederland wordt elke paar jaar uitgevoerd en levert waardevolle inzichten op voor beleidsmakers. De resultaten helpen bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld investeringen in winkelcentra en het stimuleren van lokale economieën.