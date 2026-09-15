Solheim Cup brengt wereldtop naar Cromvoirt

De Solheim Cup heeft afgelopen week plaatsgevonden op Bernardus Golf in Cromvoirt. Twaalf topgolfsters uit Europa en de Verenigde Staten streden tegen elkaar. Het was de eerste keer dat dit evenement in Nederland werd georganiseerd.

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Cromvoirt stond afgelopen week in het teken van de Solheim Cup, een prestigieus golftoernooi voor vrouwen. Op Bernardus Golf namen de beste twaalf speelsters van Europa en de Verenigde Staten het tegen elkaar op.

Het was een historische week, want nog nooit eerder vond dit internationale golfevenement plaats in Nederland. De organisatie sprak van een indrukwekkende samenwerking tussen vrijwilligers, lokale organisaties en de inwoners van Cromvoirt.

Team Europa wint

Na een spannende strijd wist Team Europa uiteindelijk de Solheim Cup te winnen. Het dorp Cromvoirt kijkt terug op een week vol sportieve hoogtepunten en internationale aandacht.

Het evenement had een grote impact op het dorp, maar dankzij de betrokkenheid en inzet van velen verliep alles soepel. De organisatie en inwoners zijn trots op wat er is neergezet.