Oss doet mee aan Koopstromenonderzoek

De gemeente Oss neemt deel aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Dit onderzoek brengt in kaart waar inwoners winkelen, uit eten gaan en hoe zij winkelgebieden ervaren.

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Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd in alle gemeenten van Noord-Brabant. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het koopgedrag van inwoners en de waardering van winkelgebieden. De resultaten helpen om winkelstraten, dorpscentra en voorzieningen verder te verbeteren.

In september en oktober ontvangen willekeurig geselecteerde huishoudens in Oss een uitnodiging om mee te doen. De online vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging hebben gekregen, kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Kans op cadeaukaart

Als bedankje worden onder alle deelnemers honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot. De gemeente benadrukt dat persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt en dat antwoorden vertrouwelijk blijven volgens de privacywetgeving.

Het onderzoek biedt ook inzicht in hoe het koopgedrag is veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Koopstromen.