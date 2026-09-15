Bodem wordt gesaneerd aan Liniestraat in Breda

In Breda wordt de bodem aan de Liniestraat gesaneerd. Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De sanering van de bodem aan de Liniestraat in Breda heeft betrekking op grond die volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aangepakt moet worden. Dit besluit geldt bij bodemkwaliteit boven de interventiewaarde, wat betekent dat de grond vervuild is en schoongemaakt moet worden.

Deze melding is op 11 september 2026 afgehandeld. Bezwaar maken of beroep instellen tegen de sanering is niet mogelijk. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort is Z2026-00021574.