Nieuwe basisschool Heilinde in St. Willebrord krijgt bezoek van college

Het college van burgemeester en wethouders van Rucphen heeft basisschool Heilinde bezocht. De leden kregen een rondleiding van de leerlingenraad en zagen hoe het schooljaar is begonnen. De officiële opening van het nieuwe gebouw vindt plaats op 2 oktober.

Gevonden voor jou

Basisschool Heilinde in St. Willebrord heeft vandaag het college van burgemeester en wethouders van Rucphen ontvangen. Tijdens het bezoek namen enthousiaste leden van de leerlingenraad de collegeleden mee door het nieuwe schoolgebouw. Ze lieten trots zien hoe de vernieuwde schoolomgeving is ingericht en welke mogelijkheden deze biedt.

De leerlingen vertelden over de ruime lokalen waar ze samen kunnen leren en werken. Ook de speelplekken rondom de school werden uitgelicht. Hier is volop ruimte om te bewegen en samen te spelen. Volgens de leerlingenraad is het een omgeving waar je blij van wordt.

Investeren in onderwijs

De gemeente Rucphen heeft met de bouw van Heilinde geïnvesteerd in toekomstbestendige onderwijshuisvesting. De nieuwe school voldoet aan de eisen van modern onderwijs en biedt kinderen een plek die aansluit bij hun ontwikkeling. Bij de realisatie werkte de gemeente nauw samen met basisschool Heilinde, Kober Kinderopvang en andere partners.

Belang van leefbaarheid

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr en de wethouders Laura Matthijssen, Martijn Gijzen, Suzanne Breedveld en Wesley Tack zijn positief over het resultaat. Ze benadrukken dat goede onderwijshuisvesting belangrijk is voor een leefbare en toekomstgerichte gemeente. Met het nieuwe gebouw wil de gemeente bijdragen aan het leren en ontwikkelen van kinderen in St. Willebrord.

Op 2 oktober wordt het nieuwe schoolgebouw officieel geopend.