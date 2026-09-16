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MISDAAD UITGELEGD

Man verwondde meerdere katten met zijn kruisboog, nu heeft hij spijt

Aangepast

'Houd je kat binnen'. Die dringende oproep krijgen baasjes in Eindhoven eind 2025. Meerdere dieren zijn op dat moment al verwond door de pijlen van een kruisboog. Maar de dader? Daarvan ontbreekt lange tijd ieder spoor.

Profielfoto van Sven de Laet
Geschreven door
Sven de Laet

Zo kan de schutter maandenlang zijn gang gaan. Voor de getroffen dieren loopt het vaak ternauwernood goed af. Tót mei van dit jaar. Dan wordt kat Cosmo fataal getroffen, net naast zijn oog.

Niet veel later krijgt de zaak een ontknoping.  Er wordt een vermoedelijke dader gepakt. Maar waarom had hij het op de beestjes gemunt? En welke straf hangt hem nu boven het hoofd? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

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