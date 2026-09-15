Nieuw sponsorconcept SSE voor jeugdteams

Voetbalvereniging SSE heeft een nieuw sponsorconcept gelanceerd, genaamd Vrienden van SSE. Dit initiatief richt zich op duurzame sponsoring voor de jeugdteams.

Gevonden voor jou

De jeugdteams van SSE hebben hun eerste wedstrijden gespeeld in de nieuwe clubshirts. Daarmee is ook het sponsorconcept Vrienden van SSE officieel van start gegaan. Het project is bedoeld om sponsoring eenvoudiger en duurzamer te maken.

De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat shirts langer meegaan en teampakketten makkelijker samen te stellen zijn. Daarnaast biedt het concept meer mogelijkheden voor mensen om betrokken te raken bij de jeugdteams van SSE.

Met de introductie van Vrienden van SSE wil de club haar jeugdteams ook de komende jaren voorzien van goede uitrusting in de kenmerkende paars-witte kleuren. Het initiatief maakt het toegankelijker om een bijdrage te leveren aan de jeugdafdeling.

Meer informatie over het concept of hoe je kunt aansluiten, is te verkrijgen via de sponsorcommissie van SSE.