88-jarige man in scootmobiel mishandeld en beroofd, politie zoekt getuigen

Een 88-jarige man is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Doctor Schaepmanlaan ter hoogte van de Stadsschouwburg toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat dinsdag weten op zoek te zijn naar getuigen.

De mishandeling gebeurde tussen zondagavond 30 augustus elf uur en zondagnacht 31 augustus kwart over één. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, gescheurde kaak, vier of vijf gebroken ribben en verschillende blauwe plekken en bulten op zijn gezicht over.

Verdachten

De verdachten zaten op de fiets. Ze gingen er met spullen van het slachtoffer vandoor. De politie zegt van maar één verdachte een korte omschrijving te hebben. De dader heeft een donkere huidskleur en is rond de 35 jaar oud. Hij droeg een donkere jas met een capuchon.