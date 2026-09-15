88-jarige man op scootmobiel mishandeld en beroofd, politie zoekt getuigen

Een 88-jarige man is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Doctor Schaepmanlaan, ter hoogte van de Stadsschouwburg, toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat dinsdag weten op zoek te zijn naar getuigen.

De mishandeling vond plaats tussen zondagavond 30 augustus 23.00 uur en maandagnacht 31 augustus 01.15 uur. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, een gebroken kaak, vier of vijf gebroken ribben en verschillende blauwe plekken en bulten in zijn gezicht over.

Verdachten

De verdachten zaten op de fiets. Ze gingen er met spullen van het slachtoffer vandoor. De politie zegt van slechts één verdachte een korte omschrijving te hebben. De dader heeft een donkere huidskleur, is rond de 35 jaar oud en droeg een donkere jas met een capuchon.