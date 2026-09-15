Vughtse basisscholen strijden tegen elektronisch afval

Vanaf 21 september doen twee basisscholen in Vught mee aan de E-waste Race. Leerlingen van De Springplank en Misha de Vries gaan vier weken lang elektronisch afval inzamelen. Ze leren hoe ze oude apparaten kunnen hergebruiken, repareren en recyclen. De school met de meeste punten wint de race.

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De E-waste Race is een educatief project waarbij kinderen op een speelse manier leren hoe ze elektronisch afval kunnen verwerken. Het gaat om kleine apparaten met een stekker of een plek voor een batterij, zoals oude mobiele telefoons, kabels, toetsenborden of waterkokers. Apparaten met losse accu’s of inktcartridges mogen niet worden ingeleverd.

Inwoners van Vught kunnen ook meedoen door hun elektronisch afval aan te bieden. Tussen 21 september en 15 oktober halen de leerlingen deze spullen op en brengen ze naar een Wecycle-inleverpunt. Zo wordt actief bijgedragen aan een circulaire economie, waarin oude apparaten worden hergebruikt of gerecycled.

Samen afval verminderen

Veel elektronisch afval blijft vaak jarenlang ongebruikt in huis liggen, terwijl het waardevolle grondstoffen bevat. Door mee te doen aan de race, helpen inwoners en leerlingen om deze materialen te hergebruiken. Dit past bij het doel van de race: het verminderen van elektronisch afval en het stimuleren van duurzaam gedrag.

De scholen verdienen punten voor het inzamelen, hergebruiken en repareren van apparaten. Op 15 oktober wordt bekendgemaakt welke school de meeste punten heeft verzameld en de E-waste Race wint. Tot die tijd blijven de leerlingen hard werken om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.