Keja Kwestro wint Theo d’Or voor FCK LOLITA

Keja Klaasje Kwestro heeft zondagavond de Theo d’Or gewonnen voor haar hoofdrol in FCK LOLITA van Het Zuidelijk Toneel. Tijdens het Gala van het Nederlands Theater werden ook prijzen uitgereikt aan Samantha Cherish Wielkens en Jacobien Elffers & De Superdrum.

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De Theo d’Ors 2026 zijn afgelopen zondag uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater. Deze prestigieuze prijzen bekronen de meest indrukwekkende acteerprestaties van het afgelopen seizoen. Keja Klaasje Kwestro, bekend van Het Zuidelijk Toneel, ontving de prijs voor haar hoofdrol in FCK LOLITA. De jury prees haar moed, technische vaardigheden en unieke aanpak.

Naast Kwestro viel Samantha Cherish Wielkens in de prijzen voor haar rol in BLACK JOY van Theater Oostpool & Dawn Collective. Zij kreeg de Theo d’Or voor haar indrukwekkende bijdragende rol. Volgens de jury wist ze op een bijzondere manier emoties en energieën te combineren.

Innovatie op het podium

Jacobien Elffers en de druminstallatie uit SUPERDRUM werden bekroond met de Theo d’Or voor de meest grensverleggende podiumprestatie. Het project, een samenwerking tussen De Veenfabriek en Touki Delphine, vervaagt volgens de jury de grenzen tussen mens en machine.

Daarnaast werden andere belangrijke prijzen uitgereikt. Zo won FRANK van Cherish Menzo de VSCD Mime/Performance Prijs 2026. De allereerste Muziektheaterprijs ging naar All the Lonely People van Silbersee, mede ondersteund door de VandenEnde Foundation. De Keuze van de WijkJury 2026 werd toegekend aan We Don’t Live Here Anymore van Jakop Ahlbom Company.

Met meerdere Brabantse makers en producties in de prijzen, was het een bijzonder succesvolle avond voor het theater uit onze regio.